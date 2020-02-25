كان يطلب بثه في عيد ميلاده... الكشف عن الفيلم المفضل لـ"مبارك"

كشف نجل الفنان الراحل طلعت زكريا، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان يطلب من التلفزيون المصري عرض فيلم "طباخ الرئيس" في يوم عيد ميلاده.

وبحسب موقع "مصراوي"، كشف عمر طلعت زكريا، عن عدة مواقف جمعت الرئيس الأسبق حسني مبارك ووالده قبل رحيلهما.

واستعرض عمر طلعت زكريا أبرز 5 مواقف بين " طباخ الرئيس " ومبارك، بقوله: "بعد فيلم طباخ الريس، وتحديدًا عام 2010، أشاد الرئيس الأسبق بالفيلم، لدرجة إنه كان يتواصل مع التلفزيون المصري في عيد ميلاده لبثه على القنوات".

وأضاف عمر: "الفيلم عجبه أوي، وجلس 145 دقيقة مع بابا بعد الفيلم، واتكلموا عن المصريين وأحوالهم وعن حاجات كتير أوي، وسأل بابا عن أمنيته فقاله نفسي نعمل عيد للفن، وخدهم الكلام لدرجة إن طباخ الريس "عم مرجان"، قال لبابا إيه يا طلعت إنت واخد الريس مننا".

ورفض مبارك علاج طلعت زكريا على نفقة الدولة، وكشف: "لما بابا تعب ومحدش كان عارف يعالجه في باريس، عزلوه عشان خايفين يكون عنده فيرس مُعدي، مكناش عارفين نوصله ولا كان فيه فلوس، مبارك قرر يجيبه ويعالجه على نفقته الخاصة".

وتابع: "أرسل مبارك 4 مسؤولين من الرئاسة راحوا باريس وعادوا بوالدي في طائرة إلى مستشفى قصر العيني، وقالوا له: "حمدالله على السلامة، إحنا من الرئاسة والريس بيطمن عليك وهيتصل بيك لما تخف".

وأوضح أن الرئيس الأسبق تحدث إلى والده بعد تعافي الفنان الراحل: "أول ما فاق وبدأ يتكلم جاله تليفون 8 الصبح وكلمه مبارك، وقاله سلامتك يا طلعت أول ما تخف هشوفك".

وتوفي، صباح اليوم الثلاثاء، مبارك عن عمر ناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض.