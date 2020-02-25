"سبوتنيك" ترصد مصنعا في حلب حولته "جبهة النصرة" لمنشأة "تفخيخ عربات"... فيديو

وجالت كاميرا "سبوتنيك" في أحد المصانع السورية في منطقة "كفر جوم" بريف حلب الجنوبي الغربي، والذي حوله تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي والمحظور في روسيا) إلى مقرات لمسلحيه ومعامل ملحقة لتصنيع سياراتهم المفخخة التي كان يتم استخدامها بعد تعبئتها بـ"مسلح انتحاري" داخلها، للهجوم على مواقع الجيش السوري وأحياء حلب الجنوبية.

وخلال الجولة رصدت "سبوتنيك" كميات كبيرة من المواد الأولية لصناعة المتفجرات بالإضافة إلى مدافع صنع محلي تركها التنظيم وحلفاؤه بعد دحرهم من الريف الغربي لحلب.

وكانت بلدة "كفر جوم" المحاذية لأوتستراد "حلب دمشق الدولي/ M5" مركزا هاما لتنظيم جبهة النصرة في المنطقة، وهي تنطوي على منطقة صناعية ضخمة تستضيف عددا كبيرا من المصانع السورية الحيوية اقتصاديا، وبعضها كان يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.