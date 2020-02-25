أمير قطر يشكر الجزائر على حسن الاستقبال

شكر الأمير تميم بن حمد، أمير قطر، دولة الجزائر على "حسن الاستقبال والضيافة".

وغرد تميم على حسابه الرسمي على تويتر: "أشكر الأشقاء في الجزائر على حسن الاستقبال والضيافة. تجمعنا بالجزائر روابط أخوية عميقة ومصالح مشتركة، والمباحثات التي أجريناها ستسهم بقوة في تطوير التعاون بيننا وتجاه الأزمات الإقليمية التي تمثل تحديات حقيقية للأمن القومي العربي".

أشكر الأشقاء في الجزائر على حسن الاستقبال والضيافة. تجمعنا بالجزائر روابط أخوية عميقة ومصالح مشتركة، والمباحثات التي أجريناها ستسهم بقوة في تطوير التعاون بيننا وتجاه الأزمات الإقليمية التي تمثل تحديات حقيقية للأمن القومي العربي. pic.twitter.com/pUWJ3wWmYA — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 25, 2020

​وغادر أمير دولة قطر الجزائر، في ختام زيارته التي جاءت ضمن جولة في المنطقة العربية قادته إلى كل من الأردن وتونس والجزائر.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال مؤتمر صحفي مع أمير دولة قطر إن هناك توافقا تاما مع دولة قطر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية والسياسية والاقتصادية.

وشدد أمير قطر في المؤتمر الصحفي على أهمية التوافق القطري الجزائري ودور الجزائر الإقليمي.