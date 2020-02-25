"عمل على ترسيخ روابط تاريخية مع الإمارات"... حاكم دبي ينعى مبارك

نعى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك.

ونشر ابن راشد تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، نعى فيها الرئيس المصري الأسبق، وقدم تعازيه للشعب المصري وتعازيه لأسرة مبارك وأحبابه.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدته:

تعازينا للشعب المصري الشقيق في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتعازينا الخاصة لأسرة وأحباب الفقيد، عمل بكل إخلاص على ترسيخ روابط تاريخية بين مصر ودولة والإمارات.

تعازينا للشعب المصري الشقيق في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك ... وتعازينا الخاصة لأسرة وأحباب الفقيد ... عمل بكل إخلاص على ترسيخ روابط تاريخية بين مصر ودولة والإمارات .. واليوم ينعم الشعبين الشقيقين بعلاقة خاصة وايجابية بفضل جهود زايد وجهوده .. رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جنانه pic.twitter.com/cazoPS6gea — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 25, 2020

ونوه حاكم دبي إلى أن مبارك أرسى لعلاقات خاصة وطيبة بين الإمارات ومصر، وبأن الشعبين الشقيقين يتمتعان بعلاقة خاصة وإيجابية بفضل جهود الراحلين، الشيخ زايد آل نهيان، رئيس الإمارات السابق، والمصري الأسبق حسني مبارك.

وتوفي مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما، وذلك بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي.

وكان نجله علاء مبارك قد أعلن، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن والده أجرى عملية جراحية. وكتب عبر حسابه الرسمي "تويتر"، أن والده أجرى عملية جراحية، دون أن يفصح عن تفاصيلها.

وتولى حسني مبارك منصب رئيس الجمهورية منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981 وحتى 11 فبراير/ شباط 2011. وأجبر على ترك السلطة بعد احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما، طالبت برحيله ومحاكمته.