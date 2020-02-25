ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البحرين إلى 23

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" (كوفيد 19)، لمواطنين بحرينيين قادمين من إيران عن طريق الشارقة عبر مطار البحرين الدولي؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى الآن إلى 23 حالة.

موسكو– سبوتنيك. وأكدت الوزارة، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أنها تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة، فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لهذا الشأن.

وأشارت الوزارة إلى أن نتائج التحاليل التي تمت للحالات الست الجديدة، مؤكدة إصابتها بالفيروس؛ وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مثل هذه الحالات.

والحالات الست هي لمواطنين بحرينيين، أربعة رجال وامرأتين، قدموا جميعا من إيران عبر الشارقة؛ وتم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراءٍ احترازي.

وتسعى وزارة الصحة البحرينية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان سلامتهم وسلامة المسافرين القادمين من إيران والدول الموبوءة؛ مؤكدةً حرصها الدائم على إطلاع الجميع بكافة المستجدات والإرشادات حول فيروس "كورونا"، والإعلان عن كافة الحالات الجديدة التي يتأكد إصابتها بالفيروس أولا بأول.

ولفتت الوزارة إلى أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة، قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة.