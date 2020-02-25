صحيفة: السلطات السودانية تلاحق أموال وأصول قادة نظام البشير في الخارج

كشفت صحيفة سودانية، اليوم الثلاثاء، عن ملاحقة السلطات السودانية لأموال وأصول قادة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في الخارج.

وبحسب صحيفة "الصيحة" السودانية، كشفت مصادر عن إجراءات تحقيق ومخاطبات رسمية خارج السودان بشأن فساد رموز وقيادات النظام السابق ومعرفة أموالهم وأرصدتهم بالبنوك.

وأضافت المصادر، أن "إجراءات التحقيق شارفت على النهاية بعد استنفاد المراحل كافة في الدعاوى الجنائية، وتوقعت إحالة الملفات للمحكمة بداية مارس المقبل".

ويواجه مسؤولون من النظام السابق، بلاغات في نيابات مختلفة تتعلق بالفساد والثراء الحرام واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، وتجاوزات مالية ومخالفات في الأراضي. بحسب الصحيفة.

وقدر القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير محمد عصمت، في وقت سابق، أموال قادة نظام البشير خارج البلاد بنحو 64 مليار دولار. بحسب صحيفة "السوداني".

ويعاني اقتصاد السودان من انهيار حاد؛ بسبب الفساد وسوء إدارة الموارد، إلى جانب العقوبات الاقتصادية، وفقدانه نحو 70% من عائداته النفطية بعد انفصال جنوب السودان في 2011.

ويأمل السودانيون من حكومة المرحلة الانتقالية، التي بدأت عملها في 21 أغسطس الماضي برئاسة عبدالله حمدوك، تحسين اقتصاد البلد المنهك.