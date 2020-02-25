الجيش السوري ينتزع "حاس" الاستراتيجية مقتربا من أبرز معاقل النصرة جنوب إدلب

يواصل الجيش السوري عملياته الليلية منتزعا السيطرة على بلدة "حاس" الاستراتيجية التي تعد البوابة الشرقية لمدينة "كفرنبل"، أبرز معاقل تنظيم القاعدة في منطقة "جبل الزاوية" بريف إدلب الجنوبي.

وأشار إلى أن المجموعات المسلحة تعتمد على بلدة "حاس" الاستراتيجية كخط دفاع اول عن مدينة "كفرنبل" الاستراتيجية والتي تشكل "حاس" بوابتها الشرقية على بعد أقل من 2كم.

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب أن وحدات الاقتحام في الجيش السوري واصلت تقدمها تحت غطاء جوي روسي كثيف، وتمكنت من بسط سيطرتها على بلدة "حاس" الإستراتيجية بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي "جبهة النصرة" و"أنصار التوحيد" وحلفائهم في المنطقة.

وقال مصدر ميداني في (الفرقة 25 مهام خاصة) لـ "سبويتنك" أن العشرات من المسلحين قتلوا في معركة "حاس"، مؤكدا استمرار التقدم باتجاه مدينة "كفرنبل" الاستراتيجية وسط تمهيد ناري كثيف يجري في هذه الأثناء على خطوط دفاع المسلحين في أحيائها الشرقية، وفي بلدة "بسقلا" التي تعد امتدادا جغرافيا للمدينة باتجاه الجنوب الشرقي.

وتعد مدينة كفر "كفر نبل" أبرز معاقل تنظيم جبهة النصرة في منطقة جبل الزاوية، وبالسيطرة عليها تكون المعارك قد اتخذت منحى جديدا ومدخلا أكيدا إلى كامل منطقة جبل الزاوية.