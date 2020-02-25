تقرير: دولة عربية هي "الأكثر قطعا لخدمات الإنترنت" في أفريقيا

تزايدت حالات قطع الإنترنت عمدًا الموثقة في أفريقيا بنحو 50% خلال العام الماضي، وتركز أكثر من ثلثها في دولتين فقط، إحداهما عربية، وفقًا لتقرير أصدرته مجموعة حقوقية غير هادفة للربح.

وقالت مجموعة "أكسيس ناو" المدافعة عن حق الناس في الاتصال بالإنترنت: "شهدت الجزائر ست حالات لقطع الإنترنت على يد الحكومة، فيما سجلت أربع حالات في إثيوبيا خلال عام 2019، كما ظهرت بنين وزيمبابوي وإريتريا والجابون وليبيريا في القائمة لأول مرة".

ووفقًا للتقرير الذي نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن المجموعة، شهدت القارة السمراء 25 حالة قطع متعمد لخدمات الإنترنت خلال العام الماضي، أي أكثر بثماني مرات عن عام 2018، حيث حاول المسؤولون "تقييد التدفق الحر للمعلومات".

وبررت الحكومات تصرفها بمحاربتها للأخبار المزيفة أو خطاب الكراهية أو المحتوى المروج للعنف، وكإجراءات احترازية للسلامة العامة والأمن القومي والامتحانات الدراسية والمشاكل الفنية، بحسب ما أوردته "أكسيس ناو" في تقريرها.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت حالات قطع للإنترنت في 33 دولة، وجاءت الهند في الصدارة بـ121 حالة، أي أكثر من نصف الحالات البالغ عددها 213 حالة عالميًا.