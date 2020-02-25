الكويت: إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع عدد الحالات إلى 9

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى تسع حالات.

حسب "الجريدة" الكويتية قالت الصحة في، بيان نشرته أيضا وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الحالة الجديدة المصابة بالفيروس لمواطنة "كانت ضمن المسافرين القادمين من إيران ممن كانوا في الحجر الصحي".

وأوضحت أن "المصابين التسعة في حالة مستقرة ويجرى تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وجددت تأكيدها على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في مواجهة انتشار الفيروس.

ويعتقد بأن الفيروس المستجد ظهر للمرة الأولى في أواخر العام الماضي داخل سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان وسط الصين، كان يباع فيه حيوانات برية بشكل غير قانوني.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 8 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة أن الثلاث إصابات الجديدة قدمت إلى الكويت من إيران وكانت في الحجر الصحي.

وتابعت الوزارة أن الحالات "بصحة جيدة وتم عزلهم في أحد مستشفيات وزارة الصحة".

وسبق أن أعلنت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة وقف جمیع الرحلات المغادرة والقادمة من جمھوریة كوریا الجنوبیة ومملكة تایلاند وإیطالیا في الوقت الراھن بناء على تعلیمات وزارة الصحة الكویتیة وذلك بعد ظھور حالات إصابة بفیروس كورونا المستجد (كوفید - 19).