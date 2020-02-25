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20:06 GMT25 فبراير/ شباط 2020
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    الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

    أخطرها السرطان… أمراض عانى منها مبارك

    © REUTERS / Amr Dalsh
    العالم العربي
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    الموضوع:
    وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك (22)
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    تعرض الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، للكثير من الأمراض، من أخطرها مرض السرطان.

    وعن عمر يناهز 92 عاما، توفي حسني مبارك، بعدما تعرض لوعكة صحية، دخل على إثرها العناية المركزة الأسبوع الماضي، لمعاناته من بعض المشكلات الصحية، فضلا عن أمراض الشيخوخة.

    © REUTERS / Egyptian State TV
    أشهر الشائعات عن وفاة مبارك 
    واستعرضت صحيفة "الجمهورية، مساء اليوم، الثلاثاء، وبالتواريخ، الأمراض والوعكات الصحية التي مر بها الرئيس مبارك.

    1-هبوط في ضغط الدم

    بدأت رحلة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك مع المرض في العام 2008، عندما كان يلقي خطابه السنوي في افتتاح الدورة البرلمانية أمام مجلسي الشعب والشورى، وأغشي عليه ليعود ويستأنف الجلسة بعد 45 دقيقة.

     وكان قد تعرض لهبوط مفاجئ في ضغط الدم، والذي يصاحبه عدد من الأعراض، مثل الرعشة، وعدم انتظام ضربات القلب، ضيق التنفس، وزغللة بالعينين.

    2-الرجفان الأذيني

    تم اكتشاف إصابة حسني مبارك بالرجفان الأذيني بحلول عام 2010 بالرغم من أنه كان يعاني منه منذ سنوات سابقة.

    والرجفان الأذيني عبارة عن تسارع في ضربات القلب وعدم انتظامها، وتصل مخاطره إلى حد التعرض للسكتات الدماغية، أو فشل القلب، وبعض المضاعفات الأخرى، لا يمكن تشخيص المرض إلا عند إجراء فحص طبي دقيق على القلب، إذ أن أعراضه صامته وتتداخل مع مشكلات أخرى عديدة مرتبطة بالقلب، ومن أبرز تلك الأعراض ضيق التنفس والإرهاق وسرعة ضربات القلب.

    3- سرطان الإثني عشر

    أصيب الرئيس المصري الأسبق بسرطان في الإثني عشر، عام 2010، وكان مكان الورم دقيق للغاية إذ أصاب فتحة القناة المرارية، وخضع لعملية استئصال الخلايا مع البنكرياس في مستشفى هايدلبرج بألمانيا، على يد أحد أشهر الجراحين.

    ويعد سرطان الإثني عشر أحد أندر أنواع السرطانات، وغالبًا ما يصيب من هم فوق الستين عامًا، ويصاحبه عدد من الأعراض مثل ألم في البطن، انتفاخ، وظهور نتوءات في البطن، والإمساك المزمن، وفقر الدم، وضعف عام بالجسم.

    4-خشونة الركبة

    كان مبارك يعاني من خشونة الركبة، والتي تحدث بسبب تآكل الغضاريف بين العظام، مما يسبب احتاك العظام ببعضها، وتصاحب الخشونة عدد من الأعراض المزعجة، مثل ألم في الركبة، عدم القدرة على ثني الركبة، وصعوبة في الحركة والمشي، وذلك ما جعله يستخدم الكرسي المتحرك للتنقل، خاصة بعد سوء حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

    5- جلطة دماغية

    تحدث الجلطة الدماغية عندما ينقطع أو يقل تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يؤدي إلى حرمان أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية وفي غضون دقائق، تموت خلايا الدماغ، مما يعرض حياة المريض للخطر، وذلك ما حدث مع مبارك عام 2011 أثناء محاكمته، ونُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

    6-نقله للعناية المركزة

    تعرض مبارك لوعكة صحية الأسبوع الماضي، نقل على إثرها إلى المستشفى وتم إيداعه داخل العناية المركزة، حتى وافته المنية، ظهر اليوم الثلاثاء. 

    إنفوجرافيك مسيرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك
    © Sputnik / Mohamed Hssan
    إنفوجرافيك مسيرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك
    الموضوع:
    وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك (22)

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    مصر, عضلة القلب, السرطان, مبارك
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