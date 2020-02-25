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21:15 GMT25 فبراير/ شباط 2020
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    الجيش السوري يقتحم عمق "جبل الزاوية" مقتربا من حصار "النصرة" في عشرات البلدات

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    واصل الجيش السوري عملياته الليلية في ريف إدلب الجنوبي ليضيف بلدة "حزارين" إلى رصيده اليوم، مقتربا بذلك من الإطباق على مسلحي جبهة النصرة وحلفائها بعشرات البلدات والقرى جنوب "جبل الزاوية".

    سبوتنيك ترصد استعدادات الجيش السوري لاستكمال سيطرته على الطريق الدولي (M5)
    © Sputnik . Basil Shartouh
    الجيش السوري يدخل مدينة "كفرنبل" مع فرار مئات المسلحين الصينيين جنوب إدلب
    وقال مراسل سبوتنيك في ريف إدلب إن وحدات الاقتحام في الجيش السوري تلاحق فلول مسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" وأنصار التوحيد" و"جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) على اتجاه عمق منطقة "جبل الزاوية" بريف إدلب الجنوبي.

    وأكد المراسل أن الجيش السوري تمكن قبل قليل من بسط سيطرته على بلدة "حزارين" الواقعة إلى الجنوب الغربي من مدينة "كفرنبل"، مقتربا بذلك حتى 12 كيلومترا من إطباق الحصار على المجموعات المسلحة جنوب منطقة جبل الزاوية، حيث العشرات من القرى والبلدات التي يسيطر عليها تنظيم النصرة وحلفاؤه.

    وإذا صحت التوقعات، فمن المرجح أن الجيش السوري يتطلع إلى التمدد غربا نحو بلدتي "الفطيرة" و"سفوهن" بريف إدلب الجنوبي وصولا إلى بلدتي "العكاوي" و"القاهرة" بريف حماة الشمالي الغربي، وعلى جبهة تمتد بعمق نحو 12 كيلومترا تلتقي بعدها قواته المتقدمة مع تلك المرابطة في تلك المنطقة مطبقا بذلك الحصار الكامل على العشرات من معاقل تنظيم جبهة النصرة جنوبا، بما فيها "كورسما" و"كفرموس" و"كوكبة" و"فليلفل" و"العميقة" و"طنجرة" و"الشيخ علي" و"حورات" و"الصهرية" وتلالها و"شهرناز" التي تستضيف نقطة مراقبة تركية، بالإضافة إلى العديد من القرى والبلدات الأخرى التي تمتد على مساحة تقارب 100 كم مربع.

    وقال مراسل سبوتنيك في ريف إدلب في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إن وحدات الاقتحام في الجيش السوري واصلت تقدمها من بلدة "حاس" التي تعد البوابة الشرقية لمدينة كفرنبل، لتسارع مجموعات المسلحين الصينيين، وحلفائهم في تنظيمي "أنصار التوحيد" و"جبهة النصرة" (الإرهابيان والمحظوران في روسيا) إلى الفرار بشكل غريزي وإخلاء خطوط الدفاع عن المدينة باتجاه السفوح الشرقية لجبل الزاوية.

    وقال المراسل إن "جبهة النصرة" استعانت بتعزيزات كبيرة من المسلحين الصينيين الذين استقدمتهم من معاقلهم في جسر الشغور بالريف الجنوبي الغربي لإدلب، وذلك بقصد التفرغ لجبهة "النيرب" غرب مدينة سراقب، والتي ما زالت تشهد معارك ضارية حتى الآن.

    وباشرت وحدات الهندسة في الجيش السوري تمشيط الأحياء الشرقية لمدينة "كفرنبل" من العبوات والتشريكات التي زرعها مسلحو "النصرة" أثناء سيطرتهم على المدينة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    جبهة النصرة, النصرة, الجيش السوري, سوريا
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