ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الألماني السابق في الرياض

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، في الرياض اليوم، وزير الخارجية الألماني السابق زيغمار غابرييل.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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سمو #ولي_العهد يلتقي وزير الخارجية الألماني السابق، جرى خلاله تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.https://t.co/iNLiP2LnI9#واس pic.twitter.com/wnhNugjQGp — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 25, 2020

وحضر اللقاء، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، والسفير الألماني لدى المملكة يورغ راناو.