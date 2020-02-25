المسماري: أتراك يستهدفون المدنيين في طرابلس بالأسلحة الثقيلة

قال الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، إن أتراكا يستهدفون المدنيين في طرابلس بالأسلحة الثقيلة بمنطقة قصر بن غشير وعين زارة.