الكويت توقف جميع الرحلات الجوية مع سنغافورة واليابان بسبب كورونا

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية، يوم الثلاثاء، وقف جميع الرحلات الجوية مع سنغافورة واليابان بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

الكويت – سبوتنيك. وقال الطيران المدني الكويتي، في بيان صحفي، إن "أي مواطن كويتي قادم من إحدى هاتين الدولتين سيخضع للحجر الصحي، في حين سيتم منع جميع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة وتواجدوا في سنغافورة واليابان خلال الأسبوعين الماضيين من دخول البلاد".

وأوضحت أنه "سيتم إيقاف إصدار سمات دخول للقادمين إلى البلاد من هاتين الدولتين، فضلا عن منع نقل ركاب الترانزيت القادمين منهما".

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، جاء القرار بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية.

كانت الكويت أوقفت يوم الاثنين الرحلات الجوية مع كوريا الجنوبية وإيران وتايلاند وإيطاليا والعراق بسبب فيروس كورونا.

وسجلت الكويت 11 حالة حالات إصابة بفيروس كورونا جميعها من إيران.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا على الصعيد العالمي 78866 شخصا، توفي منهم 2592 شخصا، فيما شفي حتى الآن 25128 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

Kuwait's civil aviation suspends all flights to, from Singapore, Japan pic.twitter.com/I0bYbC8XDQ — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) February 25, 2020

كانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، على أنه "وباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".