تعليق الدراسة في جامعات ومدارس السعودية

أعلنت جامعات ومدارس في المملكة العربية السعودية توقف الدراسة، اليوم الأربعاء، بسبب الأحوال الجوية السيئة في المملكة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية تمتد إلى نجران قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

​وأشارت الهيئة إلى "تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وانخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، بينما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، وجه مدير جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر القناوي بتعليق الدراسة فى المدينة الجامعية بالرياض، حرصاً على سلامة طلاب الجامعة.

عاجل .. #تعليق_الدراسة بجامعة الملك سعود ليوم غدٍ الأربعاء. pic.twitter.com/vK5hx0ITEH — جامعة الملك سعود (@_KSU) February 25, 2020

​ومن جانبها أعلنت جامعة حفر الباطن عن تعليق الدراسة في الجامعة في جميع فروع الجامعة، بناء على تقارير الأرصاد ولما تمر به محافظة حفر الباطن من الظروف الجوية السائدة.

وكذلك أعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن تعليق الدراسة، اليوم، في جميع مدارس التعليم العام بالمحافظة.

وأيضا أعلنت جامعة الأميرة نورة عن تعليق الدراسة في الجامعة.

بناء على تقارير الهيئةالعامة للأرصاد وحماية البيئةحول الظروف المناخيةوموجة الغبار الحاليةالمتوقع استمرارها والآثار المترتبة عليها، وما رأته اللجنة؛فقد وجه مدير عام التعليم بتعليق الدراسةغد الأربعاء في مدارس الرياض والمحافظات التابعةلها:رماح وثادق والمزاحميةوحريملاء والدرعيةوضرما — إدارة تعليم الرياض (@riyadh_edu) February 25, 2020

​ومن جانبه أعلن مدير التعليم بمحافظة القريات محمد بن عبدرالله الثبيتي تعليق الدراسة في جميع مدارس محافظة القريات والقرى التابعة لها.

وأيضا أعلنت مديرية التعليم في الرياض تعليق الدراسة اليوم في المحافظات التابعة لها؛ بسبب الأحوال الجوية.