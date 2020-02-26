البحرين تعتزم فحص جميع القادمين من إيران في فبراير خشية من "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، بأنها ستقوم بتحديد مواعيد لفحص جميع المواطنين والمقيمين، الذين تواجدوا في إيران خلال شهر شباط/فبراير الجاري؛ للتأكد من خلوهم من فيروس "كورونا" الجديد.

موسكو - سبوتنيك . وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الحملة الوطنية لمكافحة فيروس "كورونا " الجديد، وذلك لضمان الحفاظ على صحتهم وسلامة المواطنين والمقيمين، وذلك حسبما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين القادمين من إيران أو من قام بزيارتها خلال الشهر المذكور، الاتصال على الرقم المعلن، لجدولة موعد الفحص؛ مؤكدة على جميع المواطنين والمقيمين الالتزام بتطبيق كافة الإرشادات والتعليمات الصادرة من الوزارة، وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" لمواطنين بحرينيين قادمين من إيران عن طريق الشارقة عبر مطار البحرين الدولي، ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى هذه اللحظة إلى 23 حالة.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة، فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لهذا الشأن.

ووفقا للبيانات الصادرة عن السلطات الصحية الإيرانية، أمس، فإن عدد الوفيات في البلاد نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد بلغ 16 حالة؛ فيما بلغ عدد الإصابات وصل إلى 95.