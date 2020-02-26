"راجعين أقوى"... تركي آل الشيخ يظهر في فيديو جديد

نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مقطعا مصورا جديدا بصحبة مجموعة من الأشخاص.

وفي المقطع الذي نشره آل الشيخ على حسابه الرسمي على "تويتر": "راجعين أقوى وأقوى وفيه أشياء بنفاجئكم فيها، ونسوي أشياء تعجب أهل الرياض وفيه كام منطقة أخرى بالمملكة".

​والتقى آل الشيخ بمجموعة من محبيه جاءوا لتهنئته في الرياض بالعودة من رحلة علاجه الناجحة في الولايات المتحدة، وأشادوا بجهوده في هيئة الترفيه، مؤكدين على أنهم يأملون بأن تتحسن الأمور أكثر بعد عودته.

ورحب آل الشيخ بضيوفه بحسب المقطع، وقال: "راح نسوي شيء يبهر الجميع".

وعاد أخيرا رئيس هيئة الترفيه إلى المملكة، بعد خضوعه لعملية جراحية في مستشفى بنيويورك.