حجر صحي للعشرات من العراقيين العائدين من الصين وإيران فور وصولهم

أكد مدير دائرة صحة الكرخ في بغداد، جاسب لطيف علي الحجامي، اليوم الأربعاء، وضع 36 مواطناً عراقياً في حجر صحي حال وصولهم من إيران والصين يوم أمس، داخل مستشفى الفرات في بغداد.

ونشر الحجامي على صفحته في "فيسبوك" أن "36 مواطناً وصلوا من إيران ليلة أمس وتمت استضافتهم في مستشفى الفرات".

وأضاف الحجامي أن "مطار بغداد الدولي استقبل ليلة أمس 36 مواطناً عراقياً، كانوا قادمون من إيران والصين"، لافتاً إلى أنه "تم استقبالهم في مستشفى الفرات التعليمي".

وأوضح الحجامي أن "الأشخاص يتمتعون بصحة جيدة ولا وجود لأي أعراض بخصوص فيروس كورونا"، مبيناً أنه "سيتم تحديد مصير الأشخاص بعد ظهور نتائج الفحوصات المختبرية".

أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الثلاثاء، عن إصابة أربعة أشخاص بفيروس كورونا في محافظة كركوك، مشيرة إلى أن هؤلاء الأربعة هم أفراد عائلة قدموا من إيران، مما يرفع عدد الحالات إلى خمسة، بعد تسجيل أول حالة في محافظة النجف، الاثنين الماضي.