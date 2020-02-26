طائرة تنقل جثمان مبارك من مسجد المشير إلى مقابر العائلة

أكد مراسل التلفزيون المصري أن جثمان الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، سينقل من مسجد المشير إلى مقابر العائلة عبر طائرة مروحية.

وقال المراسل: "سيتم نقل جثمان مبارك عبر طائرة من مسجد المشير إلى مقابر العائلة، حيث يوجد قاعة خاصة لاستقبال كبار الزوار، فضلا عن حالة من الاستنفار الأمني في محيط المقابر. تم غلق عدد من الشوارع المجاورة والمؤدية الى المنطقة".

ويتوافد العشرات من المواطنين منذ الصباح الباكر على محيط مسجد المشير طنطاوي للمشاركة في جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وحمل المواطنون صور الرئيس الراحل ولافتات مدون عليها عبارات تدعو له بالرحمة والمغفرة.

وكان الدكتور ياسر عبد القادر، الطبيب المعالج للرئيس المصري الأسبق، قد كشف عن إصابة الأخير بسرطان الإثنى عشر، موضحا أنه مرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون.

وتوفي مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما.