وزراء يؤدون القسم أمام الملك سلمان

أدى وزراء سعوديون، اليوم الأربعاء، القسم أمام الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بعد أوامر ملكية بتعينهم أمس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أدى القسم أمام الملك، وزيرا للرياضة.

​وأحمد بن عقيل الخطيب وزيرا للسياحة، وخالد بن عبد العزيز الفالح وزيرا للاستثمار.

وذكرت "واس" أن الوزراء أدوا القسم في حضور الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ورئيس الديوان الملكي، فهد بن محمد العيسى ومساعد السكرتير الخاص للملك تميم بن عبد العزيز السالم.