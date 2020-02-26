وزراء يؤدون القسم أمام الملك سلمان

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أدى القسم أمام الملك، وزيرا للرياضة.
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) February 26, 2020
أمام #خادم_الحرمين_الشريفين.. سمو وزير الرياضة ووزيرا السياحة والاستثمار يؤدون القسم.https://t.co/OroVaIJkzV#واس pic.twitter.com/u2Ak0gKg80
وأحمد بن عقيل الخطيب وزيرا للسياحة، وخالد بن عبد العزيز الفالح وزيرا للاستثمار.
وذكرت "واس" أن الوزراء أدوا القسم في حضور الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ورئيس الديوان الملكي، فهد بن محمد العيسى ومساعد السكرتير الخاص للملك تميم بن عبد العزيز السالم.
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