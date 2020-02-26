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11:01 GMT26 فبراير/ شباط 2020
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    تهريب المخدرات

    تفاصيل ضبط أكثر من 5 طن مخدرات في دولة عربية قبل تهريبها

    © flickr.com / UK Ministry of Defence
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    أعلنت السلطات الأمنية في الإمارات، اليوم الأربعاء، تفاصيل أكبر عملية ضبط لشحنة مخدارت كان من المقرر أن يتم تهريبها إلى دولة عربية أخرى.

    وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن القائد العام لشرطة دبي أعلن أن العملية أسفرت عن ضبط 5 أطنان و656 كيلو و166 غراما من مادة الكبتاغون المخدرة بعدد أقراص يتجاوز 35 مليونا و755 ألف قرص بغرض إعادة تصدير الشحنة إلى دولة عربية أخرى وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمليار و800 ألف درهم.

    © AP Photo / Gillian Flaccus
    ضبط شحنة مخدرات ضخمة هربت من دولة عربية إلى مصر في علب "حمص بالطحينة"
    وأوضح قائد الشرطة أن فريق البحث والتحري في الإدارة تمكن من إلقاء القبض على 4 أشخاص عرب ينتمون لعصابة دولية متمرسة بتهريب المخدرات، يديرها أحد الرؤوس الكبيرة في تجارة المخدرات من دولة آسيوية وأوروبية، وقد أطلق على العملية اسم Pule2"".

    وذكرت الصحيفة أنه تم إطلاق اسم الكلب Pule2 على العملية بسبب التمويه الكبير الذي شهدته العملية، ساهم الكلب البوليسي pule 2  في القبض على 4 قضايا مخدرات تعتبر الأكبر من نوعها على مستوى العالم والمنطقة.

    وأوضح قائد الشرطة أنهم تلقوا معلومات عن شحنة قادمة من إحدى الدول العربية فقط من دون ذكر رقم الرحلة أو تاريخ الوصول لكن فريق البحث والتحري تمكن من رصد الشحنة المشبوهة بتتبع 4 شاحنات بعد خروجها من الميناء ومراقبة البكرات لمدة أسبوعين والبحث في أكثر من 200 حاوية إضافة إلى أنه تم ضبط الشحنة المشبوهة في عملية التفتيش بإشارة الكلاب البوليسية على بعض البكرات الحديدية التي تحتوي على الأقراص المخدر "K9".

    وأوضح أن المتهم الرئيسي عمره 70 سنة وكان يتلقى مساعدات شهرية من إحدى الجمعيات الخيرية في الدولة بقيمة 2000 درهم شهريا.

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    ضبط مخدرات, مخدرات, الإمارات
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