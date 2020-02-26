رئيس وزراء السودان يؤكد التزام بلاده بكل الاتفاقات الدولية

قال عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، إن بلاده ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية، وفقا للقانون الوطني.

وأوضح حمدوك، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، رئيس دورة الإيقاد الحالية، أثناء مخاطبته الاجتماع الوزاري لتدشين بروتوكول حرية تنقل الأشخاص في إقليم الإيقاد، اليوم الأربعاء: "البروتوكول يهدف لتنظيم الحركة غير المنظمة ويعزز استراتيجيات التنمية ويعزز الاستخدام الخاص لبرنامج الاقتصاد الكلي بين دول الإيقاد ويفتح آفاق اللحاق بركب الدول الكبرى والتجمعات الاقتصادية".

وقال حمدوك إن "البروتوكول إذا ما أدير بطريقة سليمة سيسهل ويعزز الإدارة الفاعلة للحدود ويساعد في وضع السياسات والاعتراف بالتأهيل بين دول الإيقاد ويعزز الهجرة الآمنة ويفتح كل أنواع التعاون".

وناشد حمدوك المسؤولين بدول الإيقاد بالمساعدة في التطبيق والمصادقة على هذا البروتوكول لتسهيل حركة التنقل، حاثًّا مندوبي الدول حث بلدانهم للمصادقة عليه.

وأشاد حمدوك بالمجهودات الإقليمية ودعم شركاء التنمية لمنظمة الإيقاد.

ورحب حمدوك بضيوف الإيقاد بالسودان الجديد بعد ثورة ديسمبر "التي حتما ستغير وجه السودان"، حسب قوله، معربا عن شكره للدول والشركاء الذين وقفوا مع السودان لتحقيق السلام.