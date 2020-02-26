ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الكويت إلى 25 حالة... وأنباء عن تعطيل الدراسة الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

بهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات في الكويت إلى 25 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد ، حسبما نقلت وكالة "كونا" الكويتية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 18 حالة مصابة.

وأوضحت الوزارة أن "جمیع الحالات مستقرة وتتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في أحد المستشفیات المعدة والمجھزة لاستقبال مرضى فیروس كورونا. وأھابت بالمواطنین والمقیمین الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة بغیة الحفاظ على صحة الجمیع.

وفي السياق ذاته قالت صحيفة "النبأ" الكويتية إن الدراسة تم عطيلها خلال الأسبوع المقبل بسبب الفيروس.