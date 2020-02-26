الجزائر تبحث عن مسافرين كانوا على متن طائرة قدمت من إيطاليا

أعلنت السلطات الجزائرية المعنية، اليوم الأربعاء، أنها تبحث عن مسافرين كانوا على متن طائرة قدمت من إيطاليا إلى ورقلة.

ونقلت قناة "النهار" الجزائرية عن مدير الوقاية بوزارة الصحة، القول إن "الوزارة قد أطلقت عملية بحث عن المواطنين الجزائريين والأجانب الذين كانوا على متن الرحلات الجوية التي كان فيها الرعية الإيطالي المصاب بكورونا".

وتابع: "المشكل الكبير الذي يواجهنا الآن كيفية العثور على المواطنين الذين كانوا بالرحلة الجوية القادمة من إيطاليا والمتوجهة إلى ورقلة".

وأضاف: "من يوم أمس ونحن نعمل على كيفية العثور على المواطنين الذين كانوا بالرحلة وحتى الذين احتكوا بهذا الرعية الإيطالي".

وتابع: "لحد الآن تمكنا من إيجاد عدد كبير من المواطنين، الذين سافروا من روما إلى الجزائر ومن الجزائر إلى ورقلة".

وأكد مدير الوقاية بوزارة الصحة، أنه سيتم إجراء فحوصات طبية لكل الذين كانوا على متن الرحلتين والذين احتك بهم الرعية الإيطالي.

وكان التلفزيون الرسمي الجزائري قد أعلن، مساء أمس الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا".

وأكد التلفزيون الرسمي الجزائري أن الحالة لرجل إيطالي وصل إلى البلاد، يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، لافتا إلى أن "الرجل يخضع للحجر الصحي".