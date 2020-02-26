مسؤول جزائري: لا ندرس تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا

قال مسؤول في وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا تدرس تعليق الرحلات الجوية لكنها ستعزز الرقابة على الطائرات القادمة من إيطاليا بعد أن تأكدت إصابة إيطالي بفيروس كورونا ليكون أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد.

نقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الجزائري جمال فوار، في مؤتمر صحفي بالعاصمة، إن السلطات تتابع حالة كل من كان على اتصال مع الرجل البالغ من العمر 61 عاما والذي وصل إلى الجزائر في 17 فبراير/ شباط وكان يعيش في منطقة ورقلة الجنوبية وهي مركز لصناعة الطاقة.

وكان التلفزيون الرسمي الجزائري قد أعلن، مساء أمس الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا".

وأكد التلفزيون الرسمي الجزائري أن الحالة لرجل إيطالي وصل إلى البلاد، يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، لافتا إلى أن "الرجل يخضع للحجر الصحي".