السيسي يعزي سوزان مبارك وزوجتي علاء وجمال

قدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، واجب العزاء لسوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، وزوجتي علاء وجمال مبارك.

وظهر السيسي في لقطات بثها التلفزيون المصري، وهو يقدم العزاء إلى سوزان مبارك، وذلك خلال مشاركته في الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك في مسجد المشير طنطاوي.

وبدأت، صباح اليوم، الترتيبات العسكرية لجنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بمسجد المشير طنطاوي في القاهرة

فيما يتوافد الوزراء والقيادات العسكرية المصرية وقيادات عربية وأجنبية لتشييع الجنازة ظهر اليوم الأربعاء 26 فبراير/ شباط

ووصلت مروحيتان إلى ساحة المسجد منذ قليل لنقل الجثمان لمقابر العائلة.

وكانت رئاسة الجمهورية المصرية قد أعلنت الحداد ثلاثة أيام، لوفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية، أمس الثلاثاء.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها: "إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير2020".

وجاء في بيان الرئاسة المصرية المنشور على "فيسبوك": "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

ونشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "إنا لله وإنا اليه راجعون، انتقل الي رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك".

وأرفق علاء مبارك تغريدته بمقطع فيديو يظهر فيها حسني مبارك مرتديا الزي العسكري وفيها أبرز تصريحاته وخطاباته.