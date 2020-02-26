عودة أكثر من 860 لاجئا سوريا إلى أرض الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم الأربعاء، بعودة أكثر من 860 لاجئا سوريا إلى أرض الوطن، خلال الــ24 ساعة الأخيرة .

موسكو - سبوتنيك . وجاء في نشرة المركز الإعلامية بهذا الشأن، على موقع وزارة الدفاع الروسية: "عاد، خلال الــ24 ساعة الماضية، 862 لاجئاً إلى الجمهورية العربية السورية، قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 281 لاجئاً (85 امرأة و143 طفلاً) من لبنان، عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 581 شخصاً (174 امرأة و296 طفلاً) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وأشار المركز أيضاً، بحسب النشرة، إلى عدم عودة نازحين، خلال الـــ 24 ساعة الماضية، إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بعملية تطهير الأراضي والمنشآت على مساحة 2.1 هكتار في دوما بمحافظة دمشق وجاسم والحارة (بريف درعا)، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير35 عبوة قابلة للانفجار.