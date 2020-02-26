الأردن يعلق الطيران إلى روما ويلغي بعض رحلاته إلى الشرق الأقصى

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تعليق رحلاتها الجوية بين عمان وروما اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وأشارت الشركة في بيان صحفي لها: "تعمل الملكية في هذه المرحلة على إلغاء العديد من الرحلات التي تُشغلها إلى محطاتها في الشرق الأقصى أو دمج بعض هذه الرحلات معاً، وبنسبة تراجع تصل إلى نحو 50 في المئة من عدد الرحلات الأسبوعية إلى تلك المنطقة من العالم".

ونقلت وكالة أنباء الأردن "بترا" عن المدير العام الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر، قوله إن "هذه القرارات تستهدف سلامة مسافري الشركة التي تضعها الملكية الأردنية في مقدمة أولوياتها في ضوء تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا وبعض الدول الآسيوية".

وأكد بيشلر "حرص الشركة على اتخاذ كافة الإجراءات العملية التي تساعد على بقاء الأردن خالياً من فيروس كورونا".

وتابع بأن "الملكية تطبق بهذا الصدد جميع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية الأردنية والمنظمات الدولية المتعلقة بإجراءات نقل المسافرين من بعض الدول إلى المملكة".

وأشار بيشلر إلى أن "الشركة تراقب بشكل حثيث تطورات انتشار الفيروس في المحطات التي تخدمها طائراتها".

وأضاف بأن الشركة تعمل حاليا على اتخاذ مختلف التدابير الاحترازية الوقائية لحماية طواقمها الجوية وموظفيها المعنيين بالتعامل المباشر مع المسافرين لضمان سلامة الطرفين.

وأكد استعداد الخطوط الجوية الملكية لتطبيق المزيد من الإجراءات على هذا الصعيد خلال الفترة المقبلة، إذا دعت الضرورة لذلك.