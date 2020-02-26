وكالة: تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة جديدة مصابة ب​فيروس كورونا​ (كوفيد -19) في لبنان

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن قناة لبنانية تسجيل حالة جديدة مصابة ب​فيروس كورونا​ والمصاب هي امرأة كانت على متن الطائرة القادمة من ​إيران​.

وأشارت المصادر إلى أن "الحالة ​الجديدة​ كانت في الحجر الصحي في ​مستشفى بيروت الحكومي​ واليوم ظهرت نتيجة فحص الفيروس ايجابية".