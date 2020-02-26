إجراءات مطار دمشق الدولي حيال القادمين للكشف عن فيروس كورونا... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد الإجراءات التي يقوم بها مطار دمشق الدولي على القادمين للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

ويظهر الفيديو، الذي نشره راديو "نينار" عبر قناته على موقع "يوتيوب" الإجراءات المتبعة من قبل مطار دمشق الدولي تجاه القادمين، وذلك للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، حيث يقوم المركز الصحي بقياس درجة حرارة كل شخص، بالإضافة إلى تقديم النصائح لمنع انتشار العدوى في حال وجودها، عبر عدم التصافح باليد أو التقبيل.

ووفقا للفيديو، فإنه يجب على كل مسافر ملئ استمارة وذلك لتحديد موقعه فيما لو كان هناك حالة عدوى.

وفي حال الاشتباه بوجود عدوى يتم عزل الشخص للقيام بالتحاليل اللازمة لكشف إصابته بفيروس كورونا.