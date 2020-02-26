عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية: مبارك وضع مصر على الطريق الصحيح

قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أحمد عناني، إن مبارك وضع مصر على الطريق الصحيح عندما انفتح على العلاقات الأوروبية، وكانت له علاقة قوية مع واشنطن.

وأوضح عناني أن الولايات المتحدة اعتبرته حليفا استراتيجيا، لكنه في الوقت ذاته حافظ على علاقة قوية مع روسيا ونجح بذكاء في الحفاظ على التوازن في علاقاته بين واشنطن وموسكو.

وحول علاقة مبارك مع إسرائيل والفلسطينيين، قال عناني لـ"راديو سبوتنيك"، مساء اليوم، الأربعاء "لطالما كان مبارك داعما للقضية الفلسطينية، وكان يركز على المبادرة العربية للسلام ويريد حل الدولتين على حدود 67 وكان يرفض الاستيطان والسياسات القمعية لرؤساء الوزراء الإسرائيليين بحق الفلسطينيين.

ونوه أحمد عناني إلى أن الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، كان دائما همزة الوصل بين الجانبين، وشهدت مدينة شرم الشيخ المصرية الكثير من انجازات مبارك للتقارب الفلسطيني والإسرائيلي.

وفيما يخص الوضع العربي، قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أحمد عناني، إن مبارك كان مؤمنا بالقضايا العربية وشارك في حرب تحرير الكويت 1990، ورفض في نفس الوقت الاحتلال الأمريكي للعراق وكان مؤمنا بميثاق الجامعة العربية.