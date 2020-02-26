مسؤول سابق في الجيش المصري: مبارك كان قائدا عظيما رغم أخطائه

قال المدير الأسبق للشؤون المعنوية في الجيش المصري اللواء الدكتور سمير فرج، إن التاريخ سيكتب لمبارك أنه أحد صانعي نصر أكتوبر، وأنه نفذ ضربة بداية النصر، وأنه انتصر في أشهر معركة جوية في التاريخ الحديث "معركة المنصورة" التي استمرت 53 دقيقة اشتبكت فيها 200 طائرة من مصر وإسرائيل.

وأضاف اللواء فرج في تصريحات لراديو "سبوتنيك" "بعد تحرير الأرض عسكريا شارك هذا القائد (مبارك) في تحرير آخر شبر أرض في طابا عبر معركة دبلوماسية وقانونية عن طريق التحكيم الدولي وعكف على جمع الوثائق التي تثبت حق مصر من إسطنبول ولندن.

وأكد فرج أن مبارك "حافظ على أمن وسلامة البلاد خلال ثلاثة عقود من حكمة لم تدخل فيها في اضطرابات" مشيرا إلى أنه "ارتكب بعض الأخطاء كشأن باقي الحكام لكنه كان قائدا عظيما".

شيعت مصر، اليوم الأربعاء، في جنازة عسكرية بالقاهرة، جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر ناهز الـ92 عاما.

وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيعي الجنازة التي شهدتها ضاحية في شرق القاهرة، وشارك فيها مسؤولون عسكريون كبار وسياسيون ودبلوماسيون.

وحكم مبارك مصر 30 عاما قبل أن يتنحى عن منصبه على أثر احتجاجات شعبية عام 2011. وأمضى بضع سنين بعد ذلك في السجن، وفي مستشفيات عسكرية، قبل إطلاق سراحه عام 2017.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق في غرفة للرعاية المركزة، بعد أسابيع على خضوعه لعملية جراحية.

ونعت الرئاسة المصرية والقوات المسلحة مبارك باعتباره أحد أبطال حرب أكتوبر عام 1973، التي كان خلالها قائدا للقوات الجوية. وأعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام 3 أيام.