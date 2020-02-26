أمير الكويت وولي العهد يوجهان رسالة للكويتيين بمناسبة العيد الوطني

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، مشيرة إلى أن أمير الكويت وولي العهد، بعثا رسالة تهنئة للكويتيين، والمقيمين على أرض الكويت، بمناسبة بالذكرى التاسعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى التاسعة والعشرين ليوم التحرير.

وقالا، إن هاتين المناسبتين الوطنيتين ، لها مكانة عزيزة، في نفوس أهل الكويت جميعا، من خلال مشاركتهم الفعالة في هذه الاحتفالات، التي جسدت روح الأسرة الكويتية الواحدة.

وقال ولي عهد الكويت إن سائل الإعلام الرسمية والخاصة والجهات الأمنية، المتمثلة بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني بقياداتها وضباطها وأفرادها، تبذل جهودا كبيرة، مشيرا بما يفعلونه لتأمين أجواء الاحتفالات وما أظهره رجالها من تعامل راق مع المواطنين والمقيمين وما أبدوه من حرص على أمنهم وسلامتهم من خلال المشاركات المقدرة، التي قامت بها جميع الجهات الرسمية الأخرى للتحضير والإعداد لهذه الاحتفالات الوطنية.