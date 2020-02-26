السعودية تصدر تحذيرا جديدا لمواطنيها في 3 دول أوروبية بسبب كورونا

أصدرت المملكة العربية السعودية، تحذيرا جديدا لمواطنيها في 3 دول أوروبية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 78 ألف شخص حول العالم، حتى الآن.

وقالت سفارة السعودية في فيينا، إنه يجب على السعوديين المقيمين، في كل من النمسا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، توخي الحذر، حرصا على سلامتهم، وحتى لا يتعرضوا لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وكتب السفارة على صفحتها، على "تويتر": "حرصا من سفارة المملكة الرعبية السعودة لدى جمهورية النمسا، على سلامة المقيمين في الجمهوريات الثلاث، فإن السفارة تأمل من المواطنيين، أن يتوخوا الحذر، ويتخذوا كل التدابير الوقائية، التي تنص عليها، منظمة الصحة العالمية، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

وأصدرت وزير الصحة السعودية، أمس الثلاثاء، بيانا، نصحت فيه مواطنيها بعدم السفر إلى إيطاليا أو اليابان، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد، حسبما ذكرت شبكة "العربية"،

ونفت الصحة السعودية، أمس الثلاثاء، صحة الأخبار المتداولة بشأن وجود أربع حالات مصابة بفايروس كورونا داخل مستشفى عام، بحسب صحيفة "عكاظ"، التي أشارت، إلى أن ما نشر عبر برامج التواصل الاجتماعي غير صحيح، وأن حالات الاشتباه واردة ويتم التعامل معها حسب المتطلبات وبالطريقة الصحيحة.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 78064 شخصا، توفي منهم 2715 شخصا، فيما شفي حتى الآن 29850 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، وارتفع عدد الوفيات في إيران إلى 19 حالة وفاة، من 95 مصابا، وفي العراق، 5 إصابات، وإسرائيل إصابتين، والبحرين 23 مصابا، والإمارات 13 إصابة 4 متعافين، والكويت 11 إصابة.