قطر تؤكد خلو البلاد من فيروس كورونا الجديد

أكدت الحكومة القطرية، اليوم الأربعاء، عدم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" جدد مكتب الاتصال الحكومي، اليوم، التأكيد على عدم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في دولة قطر، كما أن مؤشرات تفشي المرض لا تزال منخفضة للغاية.

وقال المكتب، في بيان له، إن قطر "لا تألو جهدا في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية جميع سكان الدولة من خطر الإصابة به، كما تعمل وزارة الصحة العامة بشكل وثيق مع جميع مؤسسات الدولة ومنظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية الأخرى لمتابعة آخر المستجدات وإصدار الدلائل والإرشادات الصحية".

مكتب الاتصال الحكومي يجدد التأكيد على عدم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ في دولة قطر، كما أن مؤشرات تفشي المرض لا تزال منخفضة للغاية.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 26, 2020

وأضاف البيان: "نظرا للتغيرات السريعة، نشير إلى ضرورة الحصول على الأخبار والمعلومات حول فيروس كورونا من المصادر الرسمية، وندعو الجميع لعدم الالتفات للشائعات والمعلومات مجهولة المصدر".

منوها إلى أن وزارة الصحة العامة أطلقت صفحة إلكترونية على موقعها الرسمي خصصتها لتقديم معلومات وبيانات موثوقة لسكان دولة قطر وبعدة لغات، إضافة إلى نشر آخر المستجدات في حسابات الوزارة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.