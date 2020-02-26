السعودية... وفاة الأمير طلال بن سعود

توفي، اليوم الأربعاء، الأمير السعودي طلال بن سعود بن عبد العزيز.

وقال الأمير مشعل بن محمد بن سعود، عبر "تويتر"، "انتقل لرحمة الله صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز عصر اليوم الاربعاء".

أنتقل لرحمة الله صاحب السمو الملكي الامير طلال بن سعود بن عبدالعزيز عصر اليوم الاربعاء

وقد عرف رحمه الله بالتواضع والكرم ولين الجانب ومكارم الاخلاق

وقد اجتمع المجتمع على حبه وتقديره

عظم الله أجر خادم الحرمين الشريفين حيث كان من خاصته حفظه الله والعائله المالكه وذويه ومحبيه — مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز (@MISHALALSAUD19) February 26, 2020

وتابع "قد عرف رحمه الله بالتواضع والكرم ولين الجانب ومكارم الأخلاق، وقد اجتمع المجتمع على حبه وتقديره".

نتقدم بخالص العزاء والمواساة لمقام مولاي #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمين، وأبناء الفقيد وكافة أفراد الأسرة المالكة في وفاة صاحب السمو الملكي الامير #طلال_بن_سعود_بن_عبدالعزيز رحمه الله وغفر له، وإنا لله وإنا إليه راجعون.@MISHALALSAUD19 pic.twitter.com/PO4fIcupV6 — تركي بن جبران آل بحير (@Turki_albheer) February 26, 2020

وأضاف "عظم الله أجر خادم الحرمين الشريفين حيث كان من خاصته حفظه الله والعائلة المالكة وذويه ومحبيه".

اللهم ارحم عبدك #طلال_بن_سعود_بن_عبدالعزيز واغفر له واسكنه فسيح جناتك وثبته عند السؤال وجازه بالحسنات احساناً وبالسيئات عفواً وغفرانا، والهمنا الصبر#إنّا_لله_وإنّا_إليه_راجعون pic.twitter.com/OAWp6wQBMU — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) February 26, 2020

ونعى الأمير عبدالرحمن بن مساعد الأمير طلال، قائلًا "اللهم اغفر لعبدك طلال بن سعود بن عبدالعزيز وارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنا إليه راجعون".

وذكرت صحيفة "عكاظ"، أنه "من المتوقع أن يتم الإعلان من الديوان الملكي عن نبأ وفاة الأمير طلال بن سعود بشكل رسمي".

فقدنا اليوم رجلا من أطيب الرجال وأشهم الرجال صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود... أتقدم بخالص العزاء لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد وأسرة آل سعود الكرام🇸🇦🙏🏻 pic.twitter.com/0ZpLwS1N2c — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 26, 2020

وقدم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، التعازي في وفاة الأمير طلال بن سعود.

وقال آل الشيخ: "فقدنا اليوم رجلا من أطيب الرجال وأشهم الرجال صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود، أتقدم بخالص العزاء لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد وأسرة آل سعود الكرام".