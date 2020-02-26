وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل حالة ثانية مصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة ثانية مثبتة مخبريا مصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة في بيان لها، عن "تسجيل حالة ثانية مثبتة مخبريا مصابة بفيروس الكورونا المستجد COVID-19 وهي حالة مرتبطة وبائيا بالحالة الأولى، وكانت بزيارة دينية إلى إيران دامت لسبعة أيام وعادت إلى لبنان بتاريخ 20 شباط/ فبراير 2020 على متن نفس الطائرة التي كانت على متنها الحالة الأولى.

ولفت البيان أن "العوارض ظهرت بتاريخ 24 شباط 2020 وخضعت المريضة للعزل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي منذ تاريخه ووضعها الصحي مستقر حاليا.

وأكدت وزارة الصحة أنه سيتم تتبع أفراد عائلتها والمقربين منها يوميا من قبل فريق وزارة الصحة العامة.