السفارة الإماراتية في روما تصدر بيانا بشأن المواطنين الراغبين في زيارة إيطاليا

حثت سفارة الإمارات في روما، اليوم الأربعاء، المواطنين الإماراتيين على تأجيل سفرهم إلى إيطاليا في الوقت الحالي، خشية من الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

وقالت السفارة، عبر "تويتر"، "في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، تنصح سفارة دولة الإمارات في الجمهورية الإيطالية مواطني الدولة بتأجيل سفرهم في الوقت الحالي لجمهورية إيطاليا، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم".

في ظل انتشار #فيروس_كورونا المستجد في عدد من الدول، تنصح سفارة دولة #الإمارات في الجمهورية #الإيطالية مواطني الدولة بتأجيل سفرهم في الوقت الحالي لجمهورية إيطاليا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم. — UAE Embassy Rome (@UAEembassyrome) February 26, 2020

كما نصحت السفارة المواطنين المتواجدين في إيطاليا بتجنب الأماكن والأقاليم المصابة؛ وباتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإيطالية.

كما تنصح المواطنين المتواجدين في إيطاليا بتجنب الأماكن والأقاليم المصابة، وباتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإيطالية — UAE Embassy Rome (@UAEembassyrome) February 26, 2020

وأعلنت السلطات الإيطالية، اليوم، وفاة 12 شخصا بفيروس "كورونا" الجديد؛ لافتة إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 374.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، فيروس "كورونا" الجديد، الذي ظهر في الصين وانتشر إلى بلدان عديدة، وباءً؛ وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".