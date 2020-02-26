غانتس يعلق على زيارة رئيس الموساد إلى قطر

علق الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، على زيارة رئيس الموساد إلى قطر.

أجرى الجنرال غانتس حوارا مع الموقع الإلكتروني "i24 news"، مساء اليوم، الأربعاء، أوضح من خلاله أن المشكلة ليست في الزيارة نفسها، ولكن في سبب الزيارة إلى قطر

وأشار رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، والغريم التقليدي لبنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال، إلى أنه ضد تحويل الأموال إلى قطاع غزة.

يشار إلى أن رئيس الموساد الإسرائيلي، الجنرال يوسي كوهين، وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليڤي، قاما بزيارة سرية إلى الدوحة، مطلع فبراير/ شباط الجاري، استمرت 24 ساعة، والتقيا شخصيات قطرية، من بينها محمد بن أحمد المسند، رئيس الاستخبارات القطرية ومستشار أمير قطر للأمن القومي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، إن زيارة رئيس الموساد إلى الدوحة تعتبر الثانية في ستة أشهر، مؤكدة أن الوفد الإسرائيلي طلب من الدوحة دعما ماليا شهريا لحركة "حماس" قدره 15 مليون دولار.