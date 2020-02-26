السعودية... حقيقة إغلاق جسر الملك فهد

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، حقيقة الأنباء المتداولة عبر بعض المواقع، بشأن إغلاق منفذ الجسر.

أكد مدير إدارة الاتصال المؤسسي المكلف بالمؤسسة عبد العزيز العليوي، عدم صحة الإشاعات المتداولة بشأن إغلاق منفذ جسر الملك فهد، وفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأشار العليوي إلى أن "حركة عبور المسافرين وإنهاء إجراءات سفرهم عبر جسر الملك فهد في وضعها الطبيعي وجميع الإدارات تؤدي أعمالها وفق المعتاد".

وكان المهندس عماد بن إبراهيم المحيسن، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أعلن في وقت سابق أن عدد المسافرين لعام 2019 بلغ حوالي 30 مليون مسافر.

جاء ذلك في تصريح قاله لصحيفة "اليوم"، مضيفاً أنه منذ انشاء الجسر في عام 1986 حتى 2019 بلغ عدد المسافرين أكثر من 400 مليون مسافر، أي بمعدل حوالي 80 ألف مسافر يوميا.

وأضاف المحيسن أن الجسر خلال العام الجاري وصل لأعلى رقم عبور وهو قرابة 30 مليون مسافر بزيادة بلغت أربع ملايين مسافر عن الرقم المسجل لعام 2018.

يذكر أن جسر الملك فهد هو جسر بحري يمتد بين مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية وحتى العاصمة البحرينية المنامة، بطول 25 كم وعرض 23 مترا.