مسؤول إيراني للسعودية: أنتم من أشعل نيران هذه الحرب

قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية، محسن بهاروند، إنه "ليس من حق الرياض التصرف كما تشاء مع شعوب المنطقة".

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" قال بهاروند، في كلمته بمؤتمر نزع الأسلحة مشيراً إلى كلمة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وما ورد فيها من انتقاد لإيران بسبب دعمها للشعب اليمني : "أنتم من أشعل نيران هذه الحرب وما زلتم تواصلونها".

وأضاف: "لا يحق للسعودية توجيه اللوم للآخرين بسبب تصرفاتها الخاطئة".

وأكد موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم لإجراء المفاوضات من أجل إنهاء حرب السعودية على اليمن، قائلا: "لا يحق لكم التصرف مع شعوب المنطقة كما تشاؤون وعدم انتظار الرد من الآخرين".

وفي سياق آخر أشار بهاروند، في كلمته بمؤتمر نزع الأسلحة، إلى "السياسات الأمريكية الأحادية ونكثها للعهود في تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي"، وأدان بشدة "الممارسات السيئة لهذا البلد".

ولفت إلى أن "أمريكا عضو دائم في مجلس الأمن لكنها تنتهك قراراته وترغم الآخرين على هذا السلوك أيضا وتنتقد إيران في ذات الوقت بمزاعم عدم اكتراثها بهذه القرارات".