عون: ساعات قليلة تفصلنا عن الإطلاق الرسمي لحفر أول بئر نفطي في لبنان

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء اليوم الأربعاء، أن يوم غد سيشهد إطلاق أعمال الحفر بأول بئر نفطي بالبلاد، متعهدا بالدفاع بشراسة عن حقوق البلاد في موارد الطاقة والمياه الإقليمية التابعة لها.