تخليدا لذكراه... أمير الكويت يأمر بإطلاق اسم مبارك على أحد الصروح المهمة

نعى مجلس الوزراء الكويتي، ببالغ الحزن والأسى الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذى وافته المنيه يوم أمس الثلاثاء.

وأعرب المجلس في بيان نشره على موقعه الرسمي، عن صادق تعازيه ومواساته إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري الشقيق وإلى أسرة الفقيد.

وأضاف المجلس، فى بيانه "فقدت الأمة العربية بوفاته زعيما قائدا يسجل التاريخ دوره البارز وجهوده الإيجابية وإسهاماته المشهودة في خدمة قضايا وطنه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية".

وتابع البيان "وفى غمرة مشاعر الاعتزاز التى يعيشها الكويتيون فى عيد الكويت الوطنى ويوم التحرير المجيدين، فإن دولة الكويت قيادة وشعبا تستذكر بكل الامتنان والتقدير مواقفه التاريخية الحازمة ودوره المحورى فى تشكيل الموقف العربي الرافض منذ اللحظات الأولى للغزو الصدامي الغادر على دولة الكويت، والتأسيس لقيام أقوى تحالف دولي فى مواجهة جريمة الغزو الغاشم إلى أن استعادت دولة الكويت حريتها وسيادتها".

وأشار البيان إلى أنه "بناء على أمر أمير البلاد، وتقديرا لمكانة الراحل وتخليدًا لذكراه، فقد قرر مجلس الوزراء إطلاق اسم حسني مبارك على أحد الصروح المهمة فى دولة الكويت".

وأقامت مصر جنازة عسكرية في القاهرة، اليوم الأربعاء، لدفن حسني مبارك، الذي حكم لمدة 30 عاما حتى تنحيه عام 2011.

وأحاطت الخيول نعش مبارك الملفوف بالعلم المصري في مجمع مسجد المشير طنطاوي، تلاه موكب بقيادة الرئيس المصري وكبار المسؤولين العسكريين المصريين ونجليه علاء وجمال مبارك وغيرهما من الشخصيات المصرية والعربية.