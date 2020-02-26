بزمن قياسي.. الجيش السوري يشرف بالنار على مدينة "كنصفرة" جنوب إدلب

وقال مراسل "سبوتنيك" بريف إدلب إن وحدات الاقتحام في الجيش السوري سيطرت مساء اليوم على بلدة "كفرعويد" التي تعد البوابة الجنوبية لمدينة "كنصفرة"، أحد أكبر معاقل تنظيم "جبهة النصرة" في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وتوقع المراسل عدم إطلاق الجيش عملية عسكرية باتجاه مدينة "كنصفرة" على أهميتها، مرجحا مضي القوات باتجاه الغرب، وتحديدا نحو بلدة الزقوم على بعد نحو 4 كم من "كفرعويد" ليكون بذلك قد أطبق الحصار الناري التام على ما تبقى من فلول "النصرة والتركستان وأنصار التوحيد" في عشرات البلدات والقرى التي تقع جنوب خط المعارك الفاصل بين معرة النعمان بريف إدلب شرقا، وبين سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

وتأتي سيطرة الجيش السوري على "كفرعويد" بعد ساعات من تحرير بلدة "سفوهن"، وكلا البلديتن تقعان على محور اشتباك شمالي جنوبي في مواجهة ممر ضيق لا يزال متاحا أمام مسلحي النصرة وحلفائهم للفرار من مناطق جنوب جبل الزاوية، بانجاه مدينة قسطون، المعقل البارز للتنظيم جنوب مدينة جسر الشغور.