الإمارات تحذر مواطنيها من السفر إلى 5 دول بسبب "كورونا"

وأكدت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم، الأربعاء، أن سفارة الإمارات في كوريا الجنوبية وإيطاليا دعت المواطنين إلى تأجيل سفرهم إلى هاتين الدولتين، كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا.

وسبق أن أصدرت الخارجية الإماراتية دعوة مماثلة في وقت سابق بشأن السفر إلى الصين، فيما قررت الوزارة أخيرا منع المواطنين من السفر إلى إيران وتايلاند، وذلك بعد إصدارها تحذيرا من السفر إلى الصين.

ونصحت الوزارة المواطنين المتواجدين في إيطاليا بتجنب الأماكن والأقاليم المصابة، وإتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإيطالية، والتواصل مع السفارة في حال ظهور أي طارئ.

وأهابت سفارة الإمارات في سيؤول بمواطني الدولة تأجيل سفرهم في الوقت الحالي إلى كوريا الجنوبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتنصح المواطنين المتواجدين فيها باتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الكورية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، فيروس "كورونا" الجديد، الذي ظهر في الصين وانتشر إلى بلدان عديدة، وباءً؛ وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تسجيل 80980 إصابة بفيروس كورونا الجديد في 33 دولة حول العالم، وأن المرض أصاب 13 دولة أوروبية، وأن 96.5 في المئة من الإصابات مسجلة في الصين.