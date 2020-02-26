العراق: تعطيل المدارس والجامعات 10 أيام بسبب انتشار "كورونا"

قرر السلطات الرسمية في العراق تعطيل الدوام الرسمي بالمدارس والجامعات لعشرة أيام بدءاً من الغد، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

بغداد - سبوتنيك . وجاء في بيان لوزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الأربعاء، أنه تقرر "تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التربوية والجامعات اعتبارا من يوم الخميس 27 شباط/ فبراير وحتى السبت 7 أذار/ مارس"، كما تقرر " حظر التجمعات في الأماكن العامة لأي سبب كان" و"غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية لذات الفترة الزمنية".

كما جاء في القرار منع سفر المواطنين إلى الصين وإيران واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

كما تقرر "إيقاف دخول الوافدين من الكويت والبحرين حتى إشعار آخر".