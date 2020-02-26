قرار عاجل من أمير قطر بشأن القطريين والكويتيين المتواجدين في إيران

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" وجه أمير البلاد بإجلاء مواطني دولة قطر وأشقائهم مواطني دولة الكويت الشقيقة المتواجدين حاليا في إيران ، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكدت الحكومة القطرية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عدم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" جدد مكتب الاتصال الحكومي، اليوم، التأكيد على عدم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في دولة قطر، كما أن مؤشرات تفشي المرض لا تزال منخفضة للغاية.

سمو أمير البلاد المفدى يوجه بإجلاء مواطني دولة قطر وأشقائهم مواطني دولة الكويت الشقيقة المتواجدين حاليا في إيران، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/. #قنا pic.twitter.com/L15Aj1Qxbh — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 26, 2020

وقال المكتب، في بيان له، إن قطر "لا تألو جهدا في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية جميع سكان الدولة من خطر الإصابة به، كما تعمل وزارة الصحة العامة بشكل وثيق مع جميع مؤسسات الدولة ومنظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية الأخرى لمتابعة آخر المستجدات وإصدار الدلائل والإرشادات الصحية".