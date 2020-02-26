الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف يشنه "النصرة" و"القوقاز" بدعم تركي غرب سراقب

تشهد جبهة مدينة "سراقب" اشتباكات عنيفة تدور في هذه الأثناء بين وحدات من الجيش السوري، وبين مسلحي "هيئة تحرير الشام" و"أنصار التوحيد" و"أجناد القوقاز" مدعومين بمدفعية الجيش التركي على المحور الشمالي الغربي للمدينة.