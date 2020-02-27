دولة عربية تخلد ذكرى مبارك

ووفقا للحساب الرسمي لمجلس الوزراء الكويتي، أعلن المجلس أن أمير البلاد أمر بإطلاق اسم مبارك على أحد الصروح الهامة، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي "تقديراً لمكانة الراحل الكبير وتخليداً لذكراه".

هذا الموقف المبدئي الحاسم سيبقى دائما وأبداً عنوانا للوفاء والإخلاص محفورا في قلوب وذاكرة الكويتيين ، نسأل الله عز وجل أن يدخله فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصالحين والصديقين والأبرار.. — مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) February 26, 2020

​وأضاف المجلس أن "هذا الموقف المبدئي الحاسم سيبقى دائما وأبداً عنوانا للوفاء والإخلاص محفورا في قلوب وذاكرة الكويتيين، نسأل الله عز وجل أن يدخله فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصالحين والصديقين والأبرار".

ونعى مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه أمس مبارك "معربًا عن صادق تعازيه ومواساته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصري الشقيق وإلى أسرة الفقيد الراحل خاصة".

وأضاف البيان "فقدت الأمة العربية بوفاته زعيمًا قائدًا يسجل التاريخ دوره البارز وجهوده الإيجابية وإسهاماته المشهودة في خدمة قضايا وطنه، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية".

وتابع: "دولة الكويت قيادة وشعبًا تستذكر بكل الامتنان والتقدير مواقفه التاريخية الحازمة ودوره المحوري في تشكيل الموقف العربي الرافض منذ اللحظات الأولى للغزو الصدامي الغادر على دولة الكويت بالتعاون مع الدول الشقيقة، والتأسيس لقيام أقوى تحالف دولي في مواجهة جريمة الغزو الغاشم إلى أن استعادت دولة الكويت حريتها وسيادتها".