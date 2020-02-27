رئيس الجزائر يعزي الملك سلمان

قدم عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، تعازيه إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، في وفاة الأمير طلال بن سعود آل سعود، الذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء.

وكتب تبون في تغريدة له على "تويتر": "وأنا بأرض المملكة العربية السعودية الشقيقة، بلغني نبأ وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود".

وأنا بأرض المملكة العربية السعودية الشقيقة، بلغني نبأ وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.فإثر هذا المصاب الجلل ، أقدم تعازي الأخوية باسمي وإسم الشعب الجزائري لجلالة الملك وكل الأسرة الكريمة للمرحوم وكافة الشعب السعودي الشقيق.إنا لله وإنا إليه راجعون. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) February 27, 2020

​وتابع: "إثر هذا المصاب الجلل، أقدم تعازي الأخوية باسمي واسم الشعب الجزائري لجلالة الملك وكل الأسرة الكريمة للمرحوم وكافة الشعب السعودي الشقيق".

وأعلن أمس وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز، وقال الأمير مشعل بن محمد بن سعود، عبر "تويتر"، "انتقل لرحمة الله صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز عصر اليوم الاربعاء".

أنتقل لرحمة الله صاحب السمو الملكي الامير طلال بن سعود بن عبدالعزيز عصر اليوم الاربعاء

وقد عرف رحمه الله بالتواضع والكرم ولين الجانب ومكارم الاخلاق

وقد اجتمع المجتمع على حبه وتقديره

عظم الله أجر خادم الحرمين الشريفين حيث كان من خاصته حفظه الله والعائله المالكه وذويه ومحبيه — مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز (@MISHALALSAUD19) February 26, 2020

​وتابع "قد عرف رحمه الله بالتواضع والكرم ولين الجانب ومكارم الأخلاق، وقد اجتمع المجتمع على حبه وتقديره".

وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانا، أعلن فيه وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، على أن "يصلى عليه يوم الخميس، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".